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  3. 23 Haziran 2017 17:45

Enis Berberoğlu kayınpederinin cenazesine katıldı

Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, 84 yaşında hayatını kaybeden kayınpederi Murat Aydın'ın cenazesine katıldı. Cenazede alınan yoğun güvenlik önlemi dikkat çekti.

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FSM Köprüsü istikameti bayram trafiği havadan görüntülendi
FSM Köprüsü istikameti bayram trafiği havadan görüntülendi
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İstanbulda bayram trafiği çilesi
İstanbulda bayram trafiği çilesi
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Otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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Taksim Meydanında kolu yürüyen merdivene sıkışan şahsı itfayie kurtardı
Taksim Meydanında kolu yürüyen merdivene sıkışan şahsı itfayie kurtardı
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Kargoda kimyasal madde sızıntısı
Kargoda kimyasal madde sızıntısı
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İstanbul Otogarında bayram yoğunluğu
İstanbul Otogarında bayram yoğunluğu