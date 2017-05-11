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  3. 11 Mayıs 2017 14:45

Eniştesi aracını kundakladı

Karabük’te bir kişi boşanma aşamasında oldukları eşinin abisine ait park halindeki aracı sabaha karşı benzin dökerek yakdı.

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