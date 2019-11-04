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  3. 04 Kasım 2019 19:25

Eniştesine kurşun yağdırdı !

Adıyaman'da bir kişi yolda karşılaştığı husumetli kayınbiraderi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Video Galeri
İstanbul'u birbirine katan trafik magandaları kamerada!
İstanbul'u birbirine katan trafik magandaları kamerada!
Video Galeri
Ayaklarında poşetle okula gidiyorlar
Ayaklarında poşetle okula gidiyorlar
Video Galeri
Teröristlerin cenazesine giden, PKK'yı destekleyen AK Partililer kim ?
Teröristlerin cenazesine giden, PKK'yı destekleyen AK Partililer kim ?
Video Galeri
''Çoluğumuz çocuğumuz aç. Verdiğiniz sözleri tutun!''
''Çoluğumuz çocuğumuz aç. Verdiğiniz sözleri tutun!''
Video Galeri
AK Partili vekilden dikkat çeken ''diktatör'' çıkışı
AK Partili vekilden dikkat çeken ''diktatör'' çıkışı
Video Galeri
Karaköy-Kadıköy vapurundaki iğrenç olayda flaş gelişme
Karaköy-Kadıköy vapurundaki iğrenç olayda flaş gelişme
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