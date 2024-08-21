Anasayfa Video Galeriler Gündem Eniştesini önce vurdu, sonra araçla üzerinden geçti Eniştesini önce vurdu, sonra araçla üzerinden geçti 21 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 15:56 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, eniştesini silahla vurduktan sonra araçla üzerinden geçerek öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c5e4142c49df95f70c56a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'daki müzisyen cinayetinde sır perdesi aralandı Ankara'da orman yangını Onlarca kaçak göçmen Türkiye'den yurtdışına kaçarken sınırda yakalandı Ebrar Karakurt’un mutlu günü: Babasını evlendirdi Serenay Sarıkayalı Şahmaran'ın küvet sahnesinin kamera arkasını ortaya çıktı Sokak ortasında dehşet: Dini nikahlı eşini demirle dövdü Çöp ev değil, kabus evi: Temizlik hastanede bitti Yayla evinde facia: 3 kişi yanarak öldü İstanbul'da trafiği felç eden kaza: Ankara istikameti trafiğe kapandı