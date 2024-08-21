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Eniştesini önce vurdu, sonra araçla üzerinden geçti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, eniştesini silahla vurduktan sonra araçla üzerinden geçerek öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı.

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