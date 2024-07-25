Anasayfa Video Galeriler Gündem Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı 25 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 16:27 Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir kişi, eniştesini alışveriş yaptığı marketin önünde tabancayla yaralayıp defalarca yumrukladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a252b685c93c7bb00ead57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir baraj gölü daha kuruma noktasına geldi; balık ölümleri başladı Çöp konteyneri kavgasında ortalık karıştı Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı Kayıp kadının çürümeye başlayan cesedi TEM kenarında bulundu Suriye'den gelip Türk vatandaşı olan IŞİD'liler İzmir'de yakalandı Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor Ailesi okumasına karşı çıktı, o direndi ve... İşte azmin sonunda gelen başarı Balıkesir'de orman yangını Aracının bozulmasına sinirlendi, tamirhanede çatışma çıktı: O anlar kamerada