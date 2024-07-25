Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir kişi, eniştesini alışveriş yaptığı marketin önünde tabancayla yaralayıp defalarca yumrukladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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