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  4. Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı

Eniştesini silahla yaralayıp, defalarca yumruk attı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir kişi, eniştesini alışveriş yaptığı marketin önünde tabancayla yaralayıp defalarca yumrukladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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