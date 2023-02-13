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Enkaz alanında deprem paniği kamerada

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken artçı deprem oldu. Enkaz alanında yaşanan panik kameraya yansıdı.

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