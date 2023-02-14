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  4. Enkaz altında 198 saat! Abi kardeş böyle hayata tutunmuş

Enkaz altında 198 saat! Abi kardeş böyle hayata tutunmuş

Kahramanraş'ta depremin 9'uncu gününde 198. saatte enkaz altından sağ çıkarılan 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki Yeninar, protein tozu içerek hayatta kaldıklarını söyledi.

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