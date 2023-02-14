Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkaz altında 198 saat! Abi kardeş böyle hayata tutunmuş Enkaz altında 198 saat! Abi kardeş böyle hayata tutunmuş 14 Şubat 2023 Salı Saat: 12:50 Kahramanraş'ta depremin 9'uncu gününde 198. saatte enkaz altından sağ çıkarılan 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki Yeninar, protein tozu içerek hayatta kaldıklarını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63eb595f09310e5317444703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da binalardan alınan beton örneği bakın ne çıktı hatay-ermeni_koyunde_can_kaybi_yok Deprem sonrası Erkenek Tüneli'nde korkutan manzara Bursa'da korkutan yangın! Alevler mobilya imalathanelerine sıçradı Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın sakini anlattı: Binanın temeli kaymıştı Depremzedelere gidecek yardımları kudakladılar Bahçeli geri döndü; AHBAP ve BABALA ekibini hedef aldı Uzman isimden deprem bölgesi için ''yer altı suyu'' uyarısı İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan enkaz başında tekbir getirenlere olay tepki