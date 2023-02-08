Enkaz altında 65 saat... Bir can daha kurtarıldı

Malatya’da depremde yıkılan 6 katlı Beysu Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan yaralının Habil Mordeniz olduğu belirtilirken eşinin de enkaz altına olduğu öğrenildi.

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