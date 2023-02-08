Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkaz altında 65 saat... Bir can daha kurtarıldı Enkaz altında 65 saat... Bir can daha kurtarıldı 08 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 22:05 Malatya’da depremde yıkılan 6 katlı Beysu Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan yaralının Habil Mordeniz olduğu belirtilirken eşinin de enkaz altına olduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e3f270a1cff5278f637947" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama Enkaz altındaki minik Elif'in bu sözleri Türkiye'yi ağlattı Bir mucize daha! 62'nci saatte hayata geri dönüş ''Cennetten bir kare'' demişlerdi... Lüks rezidans yerle bir oldu İzmir'de korkutan manzara: Deniz suyu 25 metre çekildi! Aynı aileden 3 kişi 61 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı AK Partili eski vekilden Ekrem İmamoğlu'na çok ağır hakaretler Cüneyt Özdemir: Twitter ve TikTok Türkiye'de engellendi Erdoğan yine ''kader'' dedi