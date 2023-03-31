Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkaz altında ekmek paralarını arıyorlar Enkaz altında ekmek paralarını arıyorlar 31 Mart 2023 Cuma Saat: 12:15 Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde iki kişiye mezar olan iş merkezinin enkazında esnaflardan bazıları ürünlerini kurtarmaya çalışırken, bazıları da hasar görmeyen dükkanlarında ticari hayatını sürdürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6426a4af37db093c7b50b797" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş deprem dayanışmasına katkı sunan gönüllü gençlerle bir araya geldi Başkent dondu! Termometreler eski 9'u gösterdi İstanbul'da harfiyat kamyonu dehşeti! Trafiği birbirine kattı ''Yuh!'' desek bile az! 4 tekerli trafik canavarı kaldırımda Hadise sınırları zorladı! Küvetten yarı çıplak ve ıslak poz Bolu'da korkunç kaza: 58 araç birbirine girdi! Meclis'te +18 rezaleti! Müstehcen görüntüler izlerken yakalandı Emekli amiral Türker Ertürk: ''Genelkurmay Başkanı artık TSK’nın komutanı değil' Bir faciadan dönüldü! Polisleri taşıyan otobüs alev topuna döndü