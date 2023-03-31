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Enkaz altında ekmek paralarını arıyorlar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde iki kişiye mezar olan iş merkezinin enkazında esnaflardan bazıları ürünlerini kurtarmaya çalışırken, bazıları da hasar görmeyen dükkanlarında ticari hayatını sürdürüyor.

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