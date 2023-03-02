Enkaz altındaki depremzededen küfür yiyen hemşire: ''Hiç bu kadar mutlu olmamıştım''

UMKE’de görevli bir kadın hemşire, afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki bir kişinin küfür ettiğini söyleyerek "Bana küfür edilmesinden bu kadar mutlu olmamıştım" dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64007e41f2f3ed542f02aaf3" allowfullscreen></iframe>