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  4. Enkaz altındaki depremzededen küfür yiyen hemşire: ''Hiç bu kadar mutlu olmamıştım''

Enkaz altındaki depremzededen küfür yiyen hemşire: ''Hiç bu kadar mutlu olmamıştım''

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UMKE’de görevli bir kadın hemşire, afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki bir kişinin küfür ettiğini söyleyerek "Bana küfür edilmesinden bu kadar mutlu olmamıştım" dedi.

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