Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkaz altındaki depremzededen küfür yiyen hemşire: ''Hiç bu kadar mutlu olmamıştım'' Enkaz altındaki depremzededen küfür yiyen hemşire: ''Hiç bu kadar mutlu olmamıştım'' 02 Mart 2023 Perşembe Saat: 13:45 Güncelleme: 02 Mart 2023 Perşembe 13:45 UMKE’de görevli bir kadın hemşire, afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki bir kişinin küfür ettiğini söyleyerek "Bana küfür edilmesinden bu kadar mutlu olmamıştım" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64007e41f2f3ed542f02aaf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isim açıkladı: ''Bir ilimizde deprem riski %90 azaldı'' Altılı Masa'nın ''aday'' toplantısı öncesi flaş açıklama Kandilli Rasathanesi: Her an 7 üzeri deprem olabilir İstanbul'da şoke eden olay! Rezidansta rehin tutulan 26 kadın kurtarıldı Asrın felaketinde 50 saniye ayrıntısı! Yıkım ve ölüm böyle geldi Depremde evi yıkılan depremzede artık burada yaşıyor SpaceX 4 kişiyi daha uzaya taşıdı Trafik magandalarının otoban yarışı böyle bitti! O anlar kamerada ''Enkazdan çığlık sesi geldi'' ihbarı alarma geçirdi