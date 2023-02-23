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Enkaz döküm sahasında metrelerce kuyruk oluştu

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Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu.

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