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Enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı

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Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yıkımın ve can kaybının yaşandığı illerimizden Adana'da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinirken, geriye sadece acı kaldı.

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