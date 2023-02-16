Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkaz kaldırılırken yıkılan bina altında kalmaktan son anda kurtuldu Enkaz kaldırılırken yıkılan bina altında kalmaktan son anda kurtuldu 16 Şubat 2023 Perşembe Saat: 13:45 Hatay'da, tehlike arz eden bir binayı yıkma çalışmaları sırasında enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan kepçe operatörü Vedat Yıldırım o anları anlattı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ee0948ef14412f8829a103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir bina yıkılmadı ''50 milyarlık'' bağış yapan oto galerici sessizliğini bozdu 248'inci saatinde bir mucize daha Fırsatçı ev sahipleri durmak bilmiyor! Depremzedeler isyan etti Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi konuştu Titanic gemisinin batığından yeni görüntüler yayınlandı Enkazların altından çıkan değerli eşyalar ne olacak ? Ortak yayına katılan duygulandıran Atatürk bağışı 11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti!