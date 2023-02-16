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Enkaz kaldırılırken yıkılan bina altında kalmaktan son anda kurtuldu

Hatay'da, tehlike arz eden bir binayı yıkma çalışmaları sırasında enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan kepçe operatörü Vedat Yıldırım o anları anlattı

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