Enkaz kaldırılırken yıkılan bina altında kalmaktan son anda kurtuldu

Hatay'da, tehlike arz eden bir binayı yıkma çalışmaları sırasında enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan kepçe operatörü Vedat Yıldırım o anları anlattı

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