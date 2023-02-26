Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkaz kalktı, genç çifte ulaşılamadı Enkaz kalktı, genç çifte ulaşılamadı 26 Şubat 2023 Pazar Saat: 13:05 Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırılırken, blokların birinde yaşayan genç çifte ulaşılamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fb2ee1ce117c03031a3843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Filmleri aratmayan görüntüler! 2 bin çete üyesi dev hapishaneye nakledildi Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar Hatay'da deprem anı kamerada! Gece gündüze döndü! Kolonlarına ekleme yapılan bina için vahim iddia Depremin bu yaptığına inanamayacaksınız 7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'un 2 dev üniversite hastanesinde korkunç görüntüler Depremin sembollerinden olmuştu... 1,5 milyon TL'ye satıldı Süper Lig'te de top oynamıştı... Ünlü futbolcunun eşinden dayak iddiası