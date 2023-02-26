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Enkaz kalktı, genç çifte ulaşılamadı

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırılırken, blokların birinde yaşayan genç çifte ulaşılamadı.

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