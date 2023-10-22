Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkaz kentin gizli cenneti: Karamağara Kanyonu Enkaz kentin gizli cenneti: Karamağara Kanyonu 22 Ekim 2023 Pazar Saat: 13:15 Güncelleme: 22 Ekim 2023 Pazar 13:15 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da, ''gizli cennet'' olarak anılan Karamağara Kanyonu, açılan dalış merkeziyle birlikte dalış tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6534f63a93290717ce0ff043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşet! Arkadaşını 6 kurşunla öldürdü İsrailliler Habertürk ekibine saldırdı! Böylesi ilk kez oluyor BBP kongresinde ortalık savaş alanına döndü Fotoğraf çekimi yaptıran gelin ve damada korkutan sürpriz Türkiye'den Gazze'ye tıbbi yardım Fast food zinciri şubesine maytaplı saldırı Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı Menzil şeyhine kırmızı halılı karşılama Köy meydanında dehşet: Cesedi paramparça bulundu