Enkaz kentin gizli cenneti: Karamağara Kanyonu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da, ''gizli cennet'' olarak anılan Karamağara Kanyonu, açılan dalış merkeziyle birlikte dalış tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelecek.

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