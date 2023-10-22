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Enkaz kentin gizli cenneti: Karamağara Kanyonu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da, ''gizli cennet'' olarak anılan Karamağara Kanyonu, açılan dalış merkeziyle birlikte dalış tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelecek.

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