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  4. Enkaz kentte yer altından tarih fışkırdı

Enkaz kentte yer altından tarih fışkırdı

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6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların bulunduğu alanda yıkım çalışmaları sırasında tarihi tünel bulundu.

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