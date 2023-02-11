Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkaz kurtarma ekibinin üstüne çöktü! Enkaz kurtarma ekibinin üstüne çöktü!Enkaz kurtarma ekibinin üstüne çöktü! 11 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 13:20 Güncelleme: 11 Şubat 2023 Cumartesi 13:25 Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma ekibi kurtarma ekibinden bir kişi enkazdaki çökme nedeniyle enkaz altında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e76bea0e5e144a3f581733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra yardım için açıldı Özdağ: ''Ben niye özür dileyeyim? Kendisi özür dilesin'' '''580 aile gelecek diye 500-600 milyon para harcanmaz'' Deprem bölgesinden kaçış izdihamı kamerada 120 saat sonra enkazdan bir vatandaş daha kurtarıldı Asrın felaketinde 6'ncı gün... Zamanla yarış havadan görüntülendi 120'nci saatte kurtarıldı, ''öldüm sanıyorlar, cenazemi bile kaldırmışlar'' dedi Depremden sonra korkutan görüntü: Dağ yanardağ gibi yanıyor Tek bir binanın bile yıkılmadığı ilçe! Belediye Başkanı nedenini açıkladı