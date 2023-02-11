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Enkaz kurtarma ekibinin üstüne çöktü!Enkaz kurtarma ekibinin üstüne çöktü!

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Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma ekibi kurtarma ekibinden bir kişi enkazdaki çökme nedeniyle enkaz altında kaldı.

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