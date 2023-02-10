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Enkaz üstünde hırsızlık anı canlı yayına yansıdı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin arama kurtarma ekibindeki kişinin cep telefonunun çaldığı anlar canlı yayına yansıdı.

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