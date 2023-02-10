Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkaz üstünde hırsızlık anı canlı yayına yansıdı Enkaz üstünde hırsızlık anı canlı yayına yansıdı 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 11:45 Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin arama kurtarma ekibindeki kişinin cep telefonunun çaldığı anlar canlı yayına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e604243d8297404e1822f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz'ın o videosu kahretti: Yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum Uzmanlar bile şaşkın! Depremde yan yatan bina şoke etti Kahramanmaraş'ın son hali havadan görüntülendi Türkiye'yi ağlatan görüntü: Enkazın altında 'vasiyetini' kaydetti Adıyaman'da deprem kurbanları için toplu mezar kazıldı Yağmacıları tek tek sıraya dizdiler: Saklanmayın, siz vatan hainisiniz! 101'inci saatte enkazdan mucize çıktı! Depremzede askerlerin yardımını ''bu çok'' diyerek almadı Depremzede dahi canlı yayında bunu söylemek zorunda kaldı