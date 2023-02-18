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Enkazdan 2 milyon dolar çıktı! Özel harekat korudu

Gaziantep'te arama kurtarma çalışmaları sırasında bir enkazın altından yaklaşık 2 milyon dolar tutarında deste deste para bulundu. Enkaz altındaki para özel harekat ekipleri eşliğinde çıkarıldı.

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