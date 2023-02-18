Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkazdan 2 milyon dolar çıktı! Özel harekat korudu Enkazdan 2 milyon dolar çıktı! Özel harekat korudu 18 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 09:25 Gaziantep'te arama kurtarma çalışmaları sırasında bir enkazın altından yaklaşık 2 milyon dolar tutarında deste deste para bulundu. Enkaz altındaki para özel harekat ekipleri eşliğinde çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f06f4ea3a3b967d222f8a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 278. saat sonra mucize! Enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı Deprem sonrası oluşan obruk suyu yuttu, dere kurudu! Kabusun kalbine tam donanımlı bin kişilik prefabrik bina İstanbul'da deprem paniği! Soluğu sokakta aldılar Depremzededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: ''Ben sana 10 bin lira vereyim!'' Depremin 12'nci gününde enkazda yaşam belirtisi! Depremde hasar almayan Kadirli'ye göç başladı 11 bin Mehmetçik'e ''sıla'' izni verildi