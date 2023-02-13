Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkazdan 72 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hazal'dan haber var Enkazdan 72 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hazal'dan haber var 13 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 18:20 Bir haftadır yürekleri yakan depremlerde enkazlardan çıkarılan vatandaşların verdiği ilk tepkiler yaşanan hisleri tüm Türkiye'nin paylaşmasını sağlıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ea5535894f251eaa0d32f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Başkanın istifasını isteyen Kılıçdaroğlu, SPK'ya gitti Deprem bölgesindeki TOKİ konutları hasar gördü mü? İfade veren Oğuzhan Uğur'dan ilk açıklama Mansur Yavaş’tan Hatay Havalimanı açıklaması: ''Bunlar ayıp şeyler'' video Binlerce yapının yok olduğu Adıyaman’da şaşırtan bina İstanbul'da deniz 15 metre çekildi Deprem fırtınası, obruklar yarattı! Korkutan manzara Yurdun doğusu buz kesti: Termometreler eksi 32 dereceyi gösterdi