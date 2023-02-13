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  4. Enkazdan 72 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hazal'dan haber var

Enkazdan 72 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hazal'dan haber var

Bir haftadır yürekleri yakan depremlerde enkazlardan çıkarılan vatandaşların verdiği ilk tepkiler yaşanan hisleri tüm Türkiye'nin paylaşmasını sağlıyor.

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