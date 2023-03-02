''Enkazdan çığlık sesi geldi'' ihbarı alarma geçirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından çığlık sesi geldiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmada, sesin yırtıcı bir kuşa ait olduğu ortaya çıktı.

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