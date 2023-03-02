Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Enkazdan çığlık sesi geldi'' ihbarı alarma geçirdi ''Enkazdan çığlık sesi geldi'' ihbarı alarma geçirdi 02 Mart 2023 Perşembe Saat: 09:30 Güncelleme: 02 Mart 2023 Perşembe 09:30 Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından çığlık sesi geldiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmada, sesin yırtıcı bir kuşa ait olduğu ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6400427f28dbaf3ed4297cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremden kaçanların adresi olacak! Bu ilimizde fay hattı yok Depremler sonrası şok iddia: Onlarca mezar kayıp! Son araştırmalar ortaya çıkardı... Denizin altından çok sayıda yeni fay çıktı Enkaz altındaki depremzededen küfür yiyen hemşire: ''Hiç bu kadar mutlu olmamıştım'' Uzman isim açıkladı: ''Bir ilimizde deprem riski %90 azaldı'' Altılı Masa'nın ''aday'' toplantısı öncesi flaş açıklama Kandilli Rasathanesi: Her an 7 üzeri deprem olabilir İstanbul'da şoke eden olay! Rezidansta rehin tutulan 26 kadın kurtarıldı Asrın felaketinde 50 saniye ayrıntısı! Yıkım ve ölüm böyle geldi