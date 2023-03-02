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  4. ''Enkazdan çığlık sesi geldi'' ihbarı alarma geçirdi

''Enkazdan çığlık sesi geldi'' ihbarı alarma geçirdi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından çığlık sesi geldiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmada, sesin yırtıcı bir kuşa ait olduğu ortaya çıktı.

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