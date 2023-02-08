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Enkazın altında ağlayan bebeğe ulaşıldı

Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Adıyaman’da enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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