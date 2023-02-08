Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkazın altında ağlayan bebeğe ulaşıldı Enkazın altında ağlayan bebeğe ulaşıldı 08 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 13:40 Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Adıyaman’da enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e37c151c6ce27dc3271603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gaziantep’te Belediye Başkanı'ndan 14 TL'lik ekmek baskını! Nedeni ortaya çıktı İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi; binalar boşaltıldı! Adıyaman'da büyük yıkım! Hayalet şehre döndü Depremin yerle bir ettiği Hatay helikopterden görüntülendi 43 saat sonra hayata dönüş kamerada Bu alçaklıktır! Sosyal medyada iğrenç canlı yayın Depremzedelerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı Otel enkazından 52 saat sonra çıkarıldı Yer: Kahramanmaraş... Bir şişe benzin için saatlerce bekliyorlar