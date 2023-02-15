Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı 15 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 10:30 Güncelleme: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:30 Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde enkazın altında kalan ve "son videom" diyerek bir video çeken Adıyamanlı genç sağ olarak kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ec8a1607fa475a977779d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç görüntülere bir yenisi daha eklendi! Toz bulutu gibi çöktü Özdağ ''asrın felaketi'' için ''asrın tasarruf tedbirleri''ni açıkladı Hatay'da 209'uncu saatte gelen mucize; evli çift sağ çıkarıldı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi - İhlas Haber Ajansı Deprem sonrası bir ilimizde kiralar 20 bin TL'ye fırladı Kabus anının yeni görüntüleri... Binaların peş peşe yıkıldığı anlar ortaya çıktı İlker Başbuğ beraat etti Kabine AFAD merkezinde toplandı