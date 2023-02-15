Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde enkazın altında kalan ve "son videom" diyerek bir video çeken Adıyamanlı genç sağ olarak kurtarıldı.

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