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ACI HABER SABAH GELDİ! DEPREMDEKİ CAN KAYBI ARTIYOR...
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  3. 02 Kasım 2020 10:20

Enkazın altından da ekonomik kriz çıktı

İzmir'i yıkan depremde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, enkaz altında bulunan bir kadına ait çantanın içinden aynı poşete koyulmuş mevcut borçlarının yazılı olduğu bir kağıt ve bir miktar para çıktı.

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