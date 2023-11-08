Enkazlar onun üretim alanı oldu

Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da depremzede bir kadın, enkazlar arasında yöresel ürünler üreterek hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de hayata dair umudunu yitirmiyor.

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