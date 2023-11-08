Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkazlar onun üretim alanı oldu Enkazlar onun üretim alanı oldu 08 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 15:05 Güncelleme: 08 Kasım 2023 Çarşamba 15:05 Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da depremzede bir kadın, enkazlar arasında yöresel ürünler üreterek hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de hayata dair umudunu yitirmiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654b7982e4518511f33daf13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emekli maaşı zammı için canlı yayında yeni oran verildi AK Partili belediyelerden İsrail mallarına depo hapsi CİMER'e bu sefer öyle bir şeyi şikayet ettiler ki... Akrabasının emanet ettiği evin halini görünce şoka uğradı İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor Akşener'den olay olacak ''hançer'' yanıtı Ünü Türkiye sınırlarını aşan dev köpek: Aksaray Malaklısı Kuyumcular en çok kazandıran altın türünü açıkladı Karadeniz'in kadın reisleri iş başında