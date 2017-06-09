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  3. 09 Haziran 2017 15:15

Enver Yücel Bahçeşehir Koleji'nin TEOG birincilerini ağırladı

BAHÇEŞEHİR Koleji'nin TEOG birincisi öğrencilerini ağırlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, onlara iyi bir lise tercihi konusunda tavsiyelerde bulundu.

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