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  3. 02 Haziran 2020 17:40

EPDK'dan akaryakıt şirketlerine fiyat uyarısı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerinde tespit edilmesi üzerine şirketleri uyardı. Fiyatların düzelmemesi halinde tavan fiyat kararı alınabileceği belirtildi.

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