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  3. 30 Temmuz 2017 21:20

Epilepsi hastası kadın yürüyen merdivenlerden düştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde epilepsi hastası kadın yürüyen merdivenlerden düştü. AVM görevlisinin merdivenleri durdurması ile kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

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İnşaatın havalandırma boşluğunda ceset bulundu
İnşaatın havalandırma boşluğunda ceset bulundu
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Ayvacıkta 30 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacıkta 30 kaçak göçmen yakalandı
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Eski erkek arkadaşı 17 yaşındaki genç kızı bıçaklayarak öldürdü
Eski erkek arkadaşı 17 yaşındaki genç kızı bıçaklayarak öldürdü
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Prof. Dr. İlhan Varank isminin verildiği hastanede anıldı
Prof. Dr. İlhan Varank isminin verildiği hastanede anıldı
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Vatandaşlar, “Büyük Kudüs” mitingi için Yenikapı etkinlik alanına gelmeye başladı
Vatandaşlar, “Büyük Kudüs” mitingi için Yenikapı etkinlik alanına gelmeye başladı
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Tünelde yanan minibüsün şoförü faciayı önledi
Tünelde yanan minibüsün şoförü faciayı önledi
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