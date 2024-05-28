Erbakan ölümden döndü; makam aracının korkunç kazayı atlattığı an kamerada

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın otoyolda 150 km hızla giden makam aracının yola atlayan bir köpeğe çarpmamak için son dakikada yaptığı manevra saniye saniye kameralara yansıdı.

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