Anasayfa Video Galeriler Gündem Erbakan ölümden döndü; makam aracının korkunç kazayı atlattığı an kamerada Erbakan ölümden döndü; makam aracının korkunç kazayı atlattığı an kamerada 28 Mayıs 2024 Salı Saat: 10:56 Güncelleme: 28 Mayıs 2024 Salı 10:56 Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın otoyolda 150 km hızla giden makam aracının yola atlayan bir köpeğe çarpmamak için son dakikada yaptığı manevra saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66558e291f19725ca00c3893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kafeye kurşun yağmuru: Saldırı anı kamerada Ev hanımlarına 36 bin TL maaş fırsatı dolandırıcılığı Halı sahanın manzarası görenleri hayran bıraktı Seyir halindeki otobüs alevlere teslim oldu İstanbul'da kafede korkutan yangın İliç’te yine toprak kayması... Korku dolu anlar kamerada MASAK'a yakalandılar... 6 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var DEAŞ üyesi yabancı uyruklular Türkiye'de yakalandı Cübbeli Ahmet: ''İsmailağac cemaati küçük kızlara büyü yaptırıyor''