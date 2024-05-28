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  4. Erbakan ölümden döndü; makam aracının korkunç kazayı atlattığı an kamerada

Erbakan ölümden döndü; makam aracının korkunç kazayı atlattığı an kamerada

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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın otoyolda 150 km hızla giden makam aracının yola atlayan bir köpeğe çarpmamak için son dakikada yaptığı manevra saniye saniye kameralara yansıdı.

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