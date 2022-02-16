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  4. Erbakan'dan ortalığı karıştıracak çağrı: ''6284 sayılı kanun derhal iptal edilmelidir''

Erbakan'dan ortalığı karıştıracak çağrı: ''6284 sayılı kanun derhal iptal edilmelidir''

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, kadına şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanunun kaldırılması için çağrıda bulundu.

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