Anasayfa Video Galeriler Gündem Erbakan'dan ortalığı karıştıracak çağrı: ''6284 sayılı kanun derhal iptal edilmelidir'' Erbakan'dan ortalığı karıştıracak çağrı: ''6284 sayılı kanun derhal iptal edilmelidir'' 16 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 17:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, kadına şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanunun kaldırılması için çağrıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620d0374d838eb065e5e5783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksi şoförü testereyle dehşet saçtı ''Edep'' çıkışı yapan Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu video gündem oldu Zorla nişanlanmıştı... 16 yaşındaki genç kızı katletti! Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez ''Bilal'in BMW'yi nasıl aldığını'' açıkladı Ünlü anketçi Erdoğan giderse ne olacağını açıkladı! Doların vereceği tepkiyi de söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu böyle selamlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de gençlerle sohbet etti İmamoğlu, ayakta kalan vatandaşı koltuğuna oturttu Fatih Altaylı konuklarını ''Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz'' diyerek susturdu