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  4. Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı

Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu dönemde dönemin Başbakanı Erbakan tarafından Erdoğan'a gönderilen Ramazan Bayramı tebriği mektubu 26 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştı.

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