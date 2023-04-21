Anasayfa Video Galeriler Gündem Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı 21 Nisan 2023 Cuma Saat: 09:45 Güncelleme: 21 Nisan 2023 Cuma 09:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu dönemde dönemin Başbakanı Erbakan tarafından Erdoğan'a gönderilen Ramazan Bayramı tebriği mektubu 26 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644231068487d71dd2157b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde acı bayram... Bayraktar KIZILELMA 8. uçuş testini başarıyla tamamladı Oto yıkamada bir Togg bir Bakan... İstanbul'da korku dolu gece! Otelde yangın çıktı, yaralılar var! Depremin merkezinde hortum kabusu: Yaralılar var! SpaceX’in Starship roketi test uçuşunda patladı AK Parti'nin ilçe binasına silahlı saldırı İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Saatlerce sıra beklediler Thodex'in kurucusu Türkiye'ye getirildi