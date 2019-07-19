Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı
19 Temmuz 2019 12:45
Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı
Irak’ın Erbil kentinde geçtiğimiz gün Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Önceki gün Irak’ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda bir Türk diplomat şehit düşmüştü. Saldırı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) emniyet teşkilatı, olayın failinin Diyarbakır nüfusuna...