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  3. 18 Temmuz 2019 23:40

Erbil’deki saldırının faillerin birinin kimliği açıklandı

Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin Mazlum Dağ olduğunu açıklayarak fotoğrafını yayınladı. Erbil Emniyet Müdürlüğü, Erbil’de Türk diplomatın şehit olduğu, 2 Iraklı vatandaşın da yaşamını yitirdiği saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini Mazlum Dağ olarak açıklayarak fotoğrafını yayınladı. Yapılan açıklamada 1992 Diyarbakır doğumlu...

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