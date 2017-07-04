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  3. 04 Temmuz 2017 23:45

Ercişte cinayet: 2 ölü, 3 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde akraba dehşeti yaşandı. Elindeki silahla amcasının oğlunun evine gelen bir kişi aynı aileden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de çeşitli yerlerinden yaraladı.

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