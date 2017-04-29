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  3. 29 Nisan 2017 17:50

Ercişte yavru köpek kurtarma operasyonu

Van’ın Erciş ilçesinde hayvan sever vatandaşlar, konteyner ile duvar arasına sıkışan bir yavru köpek ile tarlada kafasına dikenli tel saplanan bir başka yavru köpeği başarılı bir şekilde kurtararak özgürlüklerine kavuşturdular.

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Samsunda cami inşaatı çöktü
Samsunda cami inşaatı çöktü
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Mektebim Okulları Karsa iki okul kazandırıyor
Mektebim Okulları Karsa iki okul kazandırıyor
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Kocaeli Körfezinde LPG yüklü tankerde yangın
Kocaeli Körfezinde LPG yüklü tankerde yangın
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Alevlerin arasında kalan kadının cesedi bulunamadı
Alevlerin arasında kalan kadının cesedi bulunamadı
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İzmit Körfezi açıklarında tanker yangını
İzmit Körfezi açıklarında tanker yangını
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Kutsal topraklardaki kavganın tarafları birbirini suçladı
Kutsal topraklardaki kavganın tarafları birbirini suçladı