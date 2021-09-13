Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdal Erzincan'dan İmamoğlu'na jest Erdal Erzincan'dan İmamoğlu'na jest 13 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 08:00 İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Erdal Erzincan, konser sonrası bağlamasını Ekrem İmamoğlu'na hediye etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613edae981bb987b7e12a1b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafik yine arapsaçı AK Partili Belediye Başkanı'ndan canlı yayında küfür 8Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı Davutoğlu evlat nöbetindeki ailelerle tartıştı Marmaray’da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü İmamoğlu'ndan ''Beton Kanal'' sorusuna yanıt: ''2 milyonla kalmaz, virüstür; bulaşır ve devam eder'' Özel Halk Otobüsü şoförü günün kahramanı oldu Balıkesir'de orman yangını Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Esaret altındaki balinanın intiharı!