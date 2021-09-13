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Erdal Erzincan'dan İmamoğlu'na jest

İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Erdal Erzincan, konser sonrası bağlamasını Ekrem İmamoğlu'na hediye etti.

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