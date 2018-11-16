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  3. 16 Kasım 2018 15:15

Erdoğan 24 yıl önce o caminin yerini böyle gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını açıkladığı sırada gazetecilere Taksim’e yapmayı planladığı caminin yerini gösterdikten sonra, “İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" dediği görüntüler ortaya çıktı. İstanbul’a olan sevdasını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 yıl önce 19 Ocak 1994’te İstanbul...

Bilgin Pro
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