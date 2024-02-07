Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: ''31 Mart'ta oyunları bozacağız'' Erdoğan: ''31 Mart'ta oyunları bozacağız'' 07 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 15:10 Güncelleme: 07 Şubat 2024 Çarşamba 15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının teslim töreni için geldiği Şanlıurfa'ya geldi. Vatandaşlara seslenen Erdoğan, ''31 Mart'ta Şanlıurfa bu oyunları bozacak'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c37345ccba1797fc0311d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çığ değil kabus! 4 evin üzerine çığ düştü 11 kişi çığ altında kaldı Takside 13 yaşındaki kıza taciz! Cezası belli oldu Silahlı, fişekli asker eğlencesi yapanlar yandı! 4 yıl önce, 4 yıl sonra... Aynı noktada yine aynı sel manzarası! Sel suları çekildi; hasar gündüz gözüyle görüntülendi Kandilli Rasathanesi beklenen Marmara depreminin büyüklüğünü açıkladı Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada Yer: Tunceli... Yılanlar kış uykusundan uyandı; vatandaş tedirgin Park yeri kavgasında 3 kişiye kurşun yağdırdı