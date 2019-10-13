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  3. 13 Ekim 2019 16:50

Erdoğan: 35 kilometre derinliğe kadar ineceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar inileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar 490 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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