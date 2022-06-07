Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı Erdoğan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı 07 Haziran 2022 Salı Saat: 08:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından milyonlarca çalışanı ve ailesinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629edc906ec65a1d19616fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya sahillerinde ''siyah'' alarm! Denize giren simsiyah çıktı Binlerce öğrenci İzmir Marşı'nı söyledi, sosyal medya yıkıldı BTP lideri Hüseyin Baş'tan horon ve kolbastı şov Emekli vatandaş böyle isyan etti: ''Benim vergimle aldıkları maaş haram olsun'' Markette cirit atan fare müşteri kamerasında! Skandal görüntüler Karadeniz'in zeminine boru döşeyecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti Otobüste sapık var! Bir de utanmadan ''2 çocuk babasıyım'' dedi İspanya değil Rize! Arenadan kaçan boğalar ortalığı birbirine kattı 80 kişinin karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü