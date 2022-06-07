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  4. Erdoğan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı

Erdoğan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından milyonlarca çalışanı ve ailesinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını paylaştı.

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