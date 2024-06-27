Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan A Haber muhabirinin ojelerini görünce... Erdoğan A Haber muhabirinin ojelerini görünce... 27 Haziran 2024 Perşembe Saat: 07:06 Güncelleme: 27 Haziran 2024 Perşembe 07:06 Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, TBMM'de kendisine mikrofon uzatan ahaber muhabirinin ojeleri için "ben mi rüyadayım" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667ce5429c40917dc80a8553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Firari Eylem Tok ve oğlunun yakalandığı anlar kamerada Milliler attı, Azerbaycan askeri coştu Kahramanmaraş'ta büyük yangın İstanbul'da 4 katlı bina çöktü Gebze'de fabrikada korkutan yangın Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?'' 75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı