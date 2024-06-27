Erdoğan A Haber muhabirinin ojelerini görünce...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, TBMM'de kendisine mikrofon uzatan ahaber muhabirinin ojeleri için "ben mi rüyadayım" dedi.

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