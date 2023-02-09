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  4. Erdoğan açıkladı: 1 yıl içinde TOKİ olarak konutların inşasını gerçekleştireceğiz

Erdoğan açıkladı: 1 yıl içinde TOKİ olarak konutların inşasını gerçekleştireceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerinde sayısının 16 bin 170'e yükseldiğini söyledi.

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