Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan açıkladı: 1 yıl içinde TOKİ olarak konutların inşasını gerçekleştireceğiz Erdoğan açıkladı: 1 yıl içinde TOKİ olarak konutların inşasını gerçekleştireceğiz 09 Şubat 2023 Perşembe Saat: 17:55 Güncelleme: 09 Şubat 2023 Perşembe 17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerinde sayısının 16 bin 170'e yükseldiğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e50959b0f2ef7397012497" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Özer açıkladı: Türkiye genelinde okulların tatili uzatıldı Mucizeyi Mansur Yavaş duyurdu: 81. saatte anne ve oğlu kurtarıldı Burası Adana... Deprem sonrası çatlakları sıvadılar! Haluk Levent çaresizliğini paylaştı Minik bebek enkazdan elinde annesinin saçıyla çıkarıldı Erdoğan Gaziantep'te: ''Benim halkım asla prim vermez'' 7.6'lık depremin en net görüntüsü ortaya çıktı 71 saat sonra kurtarılan minik çocuğun ilk sözü bu oldu Prof. Dr. Görür: Endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında