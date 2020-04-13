SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN 98 CAN KAYBI DAHA!
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Nisan 2020 20:55

Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkmak yasak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası kameraların karşısına geçti. Erdoğan bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.

Video Galeri
Türkiye'nin Maldivler'i Salda Gölü'nde inşaat başladı
Türkiye'nin Maldivler'i Salda Gölü'nde inşaat başladı
Video Galeri
Kılıçdaroğlu'ndan Sabah yazarlarına: Sarayın beslemeleri beni iyi duyun...
Kılıçdaroğlu'ndan Sabah yazarlarına: Sarayın beslemeleri beni iyi duyun...
Video Galeri
Bağdat Caddesi tıklım tıklım!
Bağdat Caddesi tıklım tıklım!
Video Galeri
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Bakan Soylu'nun istifasıyla ilgili açıklama
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Bakan Soylu'nun istifasıyla ilgili açıklama
Video Galeri
Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Biz Bize Yeteriz'' klibi
Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Biz Bize Yeteriz'' klibi
Video Galeri
Korona günlerinde LÖSEV iş başında
Korona günlerinde LÖSEV iş başında
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM