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  4. Erdoğan açıkladı, kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı

Erdoğan açıkladı, kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Koca'nın "bayram gibi bayram" diyerek duyurduğu Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 maddelik yeni normalleşme kararlarını açıkladı.

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