Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan açıkladı, kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı Erdoğan açıkladı, kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı 26 Nisan 2022 Salı Saat: 16:51 Sağlık Bakanı Koca'nın "bayram gibi bayram" diyerek duyurduğu Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 maddelik yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6267f8f250cf296e6236cce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'a canlı yayında, canlı yayın uyarısı Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gezi Davası açıklaması İstanbul'da soygun dehşeti! Kuyumcuyu vurup kaçtılar Kılıçdaroğlu'ndan 1 dakika 16 saniyelik tarihi konuşma: ''Vatanı satanlarla kavga edeceğiz!'' Baltalı dehşet kamerada! Polis komşusuna kabusu yaşattı Kağıt toplayıcısı kadınlar birbirine girdi İstanbul'un Teksas'ında akıl almaz hırsızlık: Gündüz dilendiler, gece çaldılar Afgan hırsız çetesi İstanbul'da iş başında! Eskiden balık tutulurdu, son halini gören isyan ediyor!