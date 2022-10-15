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Erdoğan açıkladı: Maden faciasında can kaybı yükseldi

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

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