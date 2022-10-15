Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan açıkladı: Maden faciasında can kaybı yükseldi Erdoğan açıkladı: Maden faciasında can kaybı yükseldi 15 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 16:15 Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634ab26505c92858c365eb03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ölen madencinin ablası Erdoğan'a böyle feryat etti Madende yaşamını yitiren işçilerden geriye bu fotoğraflar kaldı İskenderun Körfezi'nde peş peşe hortum paniği Şiddete uğrayan kadını kurtarmak isteyen polis şehit oldu Türk-İş Başkanı Atalay: ''Madencilerin sıkıntılarını Bakan beye iletmiştik'' Bakan Varank'tan cep telefonu çıkışı: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz Bu üç oldu: Erdoğan, Putin'i bir kez daha bekletti Maden faciasından kurtulan işçinin sözleri duygulandırdı Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler