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  3. 31 Ekim 2018 16:45

Erdoğan açıkladı: Milli savunma füze sistemi geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.TÜBİTAK Milli Teknolojileri Geliştirme Altyapıları açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesinde tesisleri gezerek yetkililerden bilgi aldı. Savunma sanayinde gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Erdoğan, yerlilik oranının yüzde 65’in...

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