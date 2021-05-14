Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan açıkladı: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme başlıyor Erdoğan açıkladı: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme başlıyor 14 Mayıs 2021 Cuma Saat: 15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609e6a1001c3e67fcf3bd453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlıktan skandal ''ben aşılandım'' videosu Denize giren vatandaşlar polisi görünce bakın ne yaptı? Fatih Kaymakamlığı’ndan o görüntüler için açıklama Teşkilat dizisinde nefesler tutuldu... Yeni bölümün fragmanı geldi İstanbul'da metrobüs rehin alındı... Özel Harekat olay yerinde İstanbul'daki bekçi dayağı görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayram harçlığı aldı Dev balina Mersin'de sahile vurdu Bir normalleşme açıklaması da Bakan Koca'dan geldi