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  4. Erdoğan açıkladı: Suç makineleri tutuklu yargılanacak

Erdoğan açıkladı: Suç makineleri tutuklu yargılanacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceza İnfaz Hükümleri'nde değişikliğe gidileceğini belirterek, ''Onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak.'' dedi.

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