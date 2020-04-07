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  3. 07 Nisan 2020 11:10

Erdoğan açıklamıştı! Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, İstanbul'a iki salgın hastanesi inşa edileceğini duyurmuştu. Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı.

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İşte Erdoğan'ın duyurduğu koronavirüs hastanesi buraya yapılacak
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