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Erdoğan açılışını yapmıştı ama meğer yolu bile yokmuş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapıp ilk seferine bizzat katıldığı Gaziray'da bazı istasyonlardaki bağlantı yollarının tamamlanmadığı bu görüntülerle ortaya çıktı.

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