Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan açılışını yapmıştı ama meğer yolu bile yokmuş Erdoğan açılışını yapmıştı ama meğer yolu bile yokmuş 06 Kasım 2022 Pazar Saat: 21:40 Güncelleme: 06 Kasım 2022 Pazar 21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapıp ilk seferine bizzat katıldığı Gaziray'da bazı istasyonlardaki bağlantı yollarının tamamlanmadığı bu görüntülerle ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6367ff933cb7a9486a5e9243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bolu'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Vali müjdeyi verdi: ''Beyaz petrol keşfettik'' Yok böyle şanssızlık! Satmaya götürürken alev alev yandı Bakan Soylu: Terör örgütüne katılım 100'ün altına düştü Van'da PKK'ya dev operasyon Çamlıca Kulesi'nde şoke eden görüntü! Ziyaretlere kapatıldı Sırp çete lideri İstanbul'da yakalandı! Villanın bahçesinden 3 kadın cesedi çıktı 10 dakika süren hortum korkuttu! O anlar kamerada Duman'ın solisti Kaan Tangöze'den AK Parti'ye: ''Seçimden sonra haklarımızı arayacağız''